A Lamezia il Consiglio dell’unione regionale delle Camere di Commercio della Calabria con il governatore Oliverio

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, a Lamezia Terme, il Consiglio dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria, organo di indirizzo e di controllo, espressione del sistema produttivo ed economico calabrese.

Su invito del Presidente di Unioncamere Calabria Klaus Algieri, in esecuzione della volontà collegialmente espressa dai Presidenti delle Camere di Commercio della Regione, ha conclusivamente preso parte alla seduta di Consiglio il Governatore della Calabria Gerardo Mario Oliverio.

Si è trattato di un incontro istituzionale, una importante occasione – si legge in un comunicato stampa di Unioncamere Calabria - di confronto per approfondire strategie economiche funzionali e propedeutiche alla competitività ed allo sviluppo della Calabria.

"Unioncamere Calabria -ha dichiarato Algieri - rappresenta un sistema di raccordo tra il sistema imprenditoriale regionale e le politiche economiche concertate e rese disponibili dal governo locale, dall'intero sistema Paese Italia e dalla Comunità Europea e svolge la propria azione di accompagnamento a favore delle imprese regionali in materia di preparazione ai mercati esteri e sostegno all'imprenditorialità. Il sistema camerale regionale, attraverso Unioncamere Calabria, auspica massima e fattiva collaborazione con il Governo regionale per mettere in campo ogni necessaria e qualificata iniziativa a supporto dell'economia regionale".

"Unioncamere Calabria detiene un proprio importante ruolo nella sua unitarietà e rappresentatività di tutte le Camere di Commercio della Calabria – dichiara Oliverio - occorre abbandonare i campanilismi e rimuovere la frammentazione della nostra Regione, l'unità è la via maestra. Abbiamo investito importanti e concrete risorse nella direzione dell'internazionalizzazione per la promozione della Calabria all'Estero – commenta Oliverio – mi permetto di dire come mai prima d'ora. Abbiamo coinvolto circa venti Camere di Commercio Estere per la promozione della Calabria e delle sue produzioni all'Estero e stiamo realizzando azioni concrete di accompagnamento anche rivolte alle singole imprese".