Serrastretta (Cz), Juliano: “Ci sono rischi per le operazioni di disinfestazione”

"C'è una preoccupazione che mi è stata rappresentata dai cittadini di Serrastretta, una preoccupazione che ha una valenza sanitaria e che necessita di essere approfondita, ma soprattutto impone a chi è deputato una risposta chiara, seria e definitiva.

Mi riferisco alle operazioni di disserbo in corso sul territorio, che sembrerebbero poste in essere dalla Provincia di Catanzaro e che, per le modalità di esecuzione, nonché per la mancanza di pubblicità oltreché di informativa su eventuali effetti per la salute pubblica, hanno messo in allarme, forse giustamente, i cittadini della nostra comunità.

Sia il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo ed i responsabili dell'Asp di competenza a voler chiarire i termini, ma soprattutto certificare che non esistono pericoli per la pubblica incolumità e per i cittadini del comune di Serrastretta". Lo afferma attraverso una nota Alex Juliano, consigliere comunale di Serrastretta (Cz).