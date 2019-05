Pif a Lamezia Terme (Cz): "Se due politici pregano la Madonna, chi vince?"

"Quando ho sentito questo ho pensato, se anche io prego la Madonna per far vincere un altro politico, cosa fa la Madonna? Fa vincere chi prega di piu'? Chi usa preghiere piu' raffinate? Non credo nei miracoli". A dirlo, e' scritto in una nota, e' stato Pierfrancesco Diliberto, Pif, rispondendo ad una domanda sulla strumentalizzazione della fede a margine della presentazione del suo libro a Lamezia Terme nel corso di un incontro promosso da Fondazione Trame e dall'Associazione Gutenberg Calabria e che ha concluso il progetto "#trameoff. Intervista con le storie".

"A Trame - ha poi detto Pif - sono stato in passato e sono contento sia di tornare sia che prosegua con altri progetti nel corso dell'anno. Facevo fatica a vedermi scrittore poi ho scritto un libro partendo da in soggetto di un film che e' una cosa che ho vissuto io e cioe' quella di rendermi conto in eta' adulta che nonostante mi dichiarassi cattolico e cristiano non praticavo nulla ne' di cristiano ne' di cattolico e quindi son passato al gruppo misto degli agnostici. Ci sono professori di religione che usano il libro nel corso di religione e di catechismo ma il libro non ha nessuna pretesa, e' fieramente leggero, non lo metterei accanto a quello di Papa Ratzinger sulla teologia. Parla della fede come se ne puo' parlare liberamente a cena e credo che abbia funzionato per questo. Si pone delle domande e' una storia divertente che si inserisce a pieno titolo nella tradizione della commedia italiana piu' trascinante e intelligente. Un romanzo che tocca in profondita' temi importanti del nostro tempo".