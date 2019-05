Regionali, Rampelli (FdI): “Presto per dire chi sarà candidato governatore del centrodestra”

"E' presto per dire qualunque cosa: noi cercheremo assieme ai nostri alleati la migliore candidatura possibile". Cosi' il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, a Catanzaro per un'iniziativa elettorale, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul futuro candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "Una candidatura - ha aggiunto Rampelli - che sia autorevole, che non sia improvvisata o di 'scappati di casa' come vengono definiti alcuni personaggi, una proposta degna della grandezza del popolo calabrese".

Dettagli Creato Martedì, 21 Maggio 2019 19:39