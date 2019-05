Catanzaro, al via domani il corso di aggiornamento degli odontoiatri

L'Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici di Catanzaro ha organizzato nella sede dell'Ordine dei Medici di Catanzaro per domani, 4 maggio (ore 9), il Corso di Aggiornamento dal titolo "Gli odontoiatri al servizio delle famiglie". Si tratta del primo di sette appuntamenti nei quali non verranno soltanto descritti casi clinici e le nuove modalità di intervento ma si approfondirà anche la professione odontoiatrica dal punto di vista sociale e umano.

"Questo corso – sottolinea il Presidente dell'Albo Odontoiatri di Catanzaro, Salvatore De Filippo – è diventato negli anni un momento di incontro per confermare lo spirito di appartenenza e il legame al nostro Ordine Professionale. Abbiamo l'onore di avere sempre illustri relatori che mettono a disposizione disinteressatamente le proprie competenze e conoscenze".

"In una società – afferma De Filippo – dove serpeggiano pubblicità ingannevoli e aggressive, il nostro obiettivo è quello di tutelare il cittadino. In questo periodo, troppe le notizie, provenienti da tutta Italia, di studi odontoiatrici chiusi per mancanza di autorizzazione sanitaria o per esercizio abusivo della professione. Il nostro è un ordine moderno e dinamico, attento a quelle che sono le reali necessità dei nostri assistiti. Per questa ragione, sigleremo a breve un accordo con il Codacons Calabria – grazie alla disponibilità e collaborazione del vice presidente nazionale, Francesco Di Lieto – per facilitare il cittadino nell'acquisizione di tutte quelle informazioni necessarie per sapere come comportarsi in caso di truffe da parte di strutture societarie che spariscono."

"Il solo mezzo di difesa – aggiunge il Presidente – è creare un'alleanza medico-assistito. Le persone si devono sentire al sicuro e vedere nell'odontoiatra una persona di fiducia che conosce e si prende cura del paziente."

La Segreteria Organizzativa del Corso è gestita dalla Chronos Congressi ed Eventi.