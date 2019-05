Furto di legna: arrestato 43enne nel Catanzarese

È stato sorpreso mentre rubava la legna da un'area comunale: sono scattate le manette per un 43enne di Guardavalle (Catanzaro), ritenuto responsabile di furto aggravato.Erano le 3 circa della notte quando, nell'ambito di un ampio servizio di controllo, i carabinieri di Guardavalle hanno notato l'uomo in un faggeto di proprietà del Comune di Badolato (Catanzaro), mentre si stava impossessando di un notevole quantitativo di legna.I militari hanno accertato che l'uomo, con una motosega, aveva tagliato numerosi tronchi di faggio, per un totale di circa 23 quintali. A questo punto, il legname, che era stato già in parte caricato su un autocarro, è stato sottoposto a sequestro, insieme con la motosega e l'autocarro.L'uomo, che aveva precedenti specifici, è stato arrestato, in flagranza di reato, con l'accusa di furto aggravato, e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Nel pomeriggio di oggi, il tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

