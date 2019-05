Catanzaro, Abramo: "Poste le basi per la nascita del Polo delle Arti della Calabria"

"Apertura e chiusura della stagione artistica con due opere liriche: il Don Giovanni e Madama Butterfly. Un sogno praticamente proibitivo per molti teatri meridionali, ma che il Politeama è riuscito a realizzare attraverso una saggia politica e coraggiose scelte. E' stato sicuramente decisivo l'apporto della famiglia Colosimo che ha sostenuto concretamente il primo dei due allestimenti, in ricordo e in onore del compianto Cavaliere del Lavoro Giovanni, imprenditore illuminato e mecenate della cultura cittadina. Voglio, inoltre, rivolgere un saluto, a nome della Città, a tutti gli appassionati di lirica che vorranno onorarci sabato sera della loro presenza: grazie di cuore e buona Butterfly". Lo si legge in una dichiarazione del Sindaco e Presidente della Fondazione Politeama, Sergio Abramo.

"Devo sottolineare, ancora una volta, il gioco di squadra messo in piedi dalla Fondazione: il Sovrintendente Gianvito Casadonte, il direttore generale Aldo Costa, il Consiglio d'amministrazione con il suo vicepresidente Nuccio Marullo, il personale e i collaboratori della struttura. Non era per niente facile sostenere il peso di produzioni molto impegnative come queste. I due allestimenti lirici hanno rafforzato il sodalizio con l'Istituto Superiore di Studi Musicali P.I.Tchaikovsky e con l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia, giovane e ormai affermatissimo talento italiano. Tale collaborazione ha portato non solo ad arricchire l'offerta musicale classica e lirica del Politeama, ma ha permesso l'avvio dei corsi pre-accademici di Conservatorio musicale che si stanno svolgendo proprio negli ambienti del nostro teatro. Si sono poste le basi così per la realizzazione di un grande sogno, la nascita a Catanzaro del Polo delle Arti della Calabria, un'opportunità che ci viene dal Ministero dell'Alta Formazione. Abbiamo già chiamato a raccolta tutti i soggetti che potenzialmente potranno costituire il Polo delle Arti: la Fondazione Politeama, l'Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky, il sistema museale della Città, i principali festival. Ci proveremo con tutte le nostre forze".