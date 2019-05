Catanzaro, elezioni europee: gli scrutatori saranno scelti il 6 maggio tramite sorteggio

Gli scrutatori per le elezioni europee del 26 maggio prossimo saranno scelti tramite sorteggio dei nominativi dall'apposito albo comunale. Lo ha disposto la Commissione elettorale comunale riunitasi a Palazzo de Nobili, presieduta dall'assessore ai servizi demografici Alessandra Lobello, e composta dai consiglieri Andrea Amendola, Agazio Praticò e Eugenio Riccio, assistiti dal responsabile dell'ufficio elettorale Franco Catanzaro. L'organismo, dunque, ha deciso all'unanimità di procedere, secondo le modalità di legge, con un preventivo sorteggio finalizzato alla successiva nomina degli scrutatori e degli eventuali sostituti necessari alla costituzione dei seggi elettorali per la prossima tornata elettorale.

"L'amministrazione – ha sottolineato l'assessore Lobello - ha voluto fortemente dare continuità a quanto già deciso nelle scorse competizioni elettorali con la scelta del criterio del sorteggio preventivo degli scrutatori che saranno successivamente nominati. Per assicurare la massima trasparenza della procedura, il sorteggio sarà effettuato lunedì 6 maggio, alle ore 12.30, in seduta aperta al pubblico a Palazzo de Nobili, presso la sede dell'ufficio elettorale. La stessa sarà ripresa, per l'occasione, anche in diretta web sul profilo facebook del Comune di Catanzaro".