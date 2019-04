“Sellia Marina domani”: “La crescita passa necessariamente dal turismo”

"Candidarsi alla guida di un paese come Sellia Marina vuol dire necessariamente avere le idee chiare su come sviluppare al meglio il settore economico legato al turismo. Il movimento civico Sellia Marina Domani, guidato dal candidato a sindaco Antonio Ferrarelli, all'interno del proprio programma amministrativo ha dato la massima priorità a questo argomento, nella convinzione che proprio il turismo debba essere il volano per lo sviluppo dell'intero territorio. E' necessario un cambio di passo, dopo anni di immobilismo, passando dall'improvvisazione e da soluzioni tampone ad una pianificazione di medio/lungo termine, attraverso lo studio di modelli di sviluppo turistici di successo da ritagliare su misura all'interno di un territorio comunque ricco di potenzialità. Al riguardo, il Movimento ha anche organizzato un interessante convegno dal titolo "Sellia Marina Domani: vivere di turismo. Dall'improvvisazione alla Programmazione" a cui hanno partecipato alcuni esperti del settore che hanno voluto supportare con case history e esperienze di successo le linee guida messe in campo dalla compagine elettorale, che hanno pubblicamente dichiarato di essere pronti ad affiancare anche in futuro con le proprie competenze. In particolare, Giuseppe Capicotto Direttore Generale Azienda Internazionale di Gestione e Sviluppo Immobiliare e selliese di nascita ha relazionato diffusamente sulle modalità di accesso ai finanziamenti e fondi europei da sfruttare in ambito turistico, in relazione ad alcuni casi di successo del nord Italia; Fabio Tarantino, Business Developer Altrama Italia Srl, ha posto l'accento sulla necessità di sviluppare tutte le tecnologie legate al turismo per essere visibili all'interno di un mercato assolutamente invaso da proposte e annunci; Guerino Nisticò Responsabile Marketing A.Op.T. "Riviera dei Borghi e degli Angeli" ha portato la testimonianza di un modello sviluppato pochi km più a sud, in relazione alla nascita di una forma locale di network tra tour operator volti alla promozione di un turismo lento ed "esperenziale" alla riscoperta della Calabria più autentica. "Sellia Marina deve necessariamente investire sul turismo – ha concluso il candidato a sindaco Antonio Ferrarelli – ma deve farlo nella direzione giusta. Chiudersi al confronto non aiuta. Dobbiamo sfruttare tutte le nostre potenzialità e farle crescere. Non basta più concentrare in un solo mese sforzi e manifestazioni. Dobbiamo ampliare l'arco temporale, dobbiamo puntare ad avere flussi turistici da maggio a settembre magari intercettando la domanda turistica straniera. E' certificato che laddove c'è turismo, il reddito della popolazione aumenta. Dobbiamo guardare con interesse alle nuove tecnologie, ai nuovi modelli di ricerca dei finanziamenti, investendo sulla formazione dei nostri operatori e sulle possibilità di fare rete con i comuni limitrofi, per trarre il massimo vantaggio da un'offerta turistica variegata, che sappia coniugare mare, relax, percorsi naturalistici ed enogastronomia, senza dimenticare lo strettissimo legame tra turismo e cultura". Lo afferma il movimento civico Sellia Marina Domani.

