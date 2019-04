Lamezia Terme (Cz), torna “Obiettivo Piana”, il laboratorio fotografico di Open space

Open Space – Associazione Culturale, in partnership con 35 Millimetri Associazione Artistica e Culturale, propone il terzo appuntamento con Obiettivo Piana, il laboratorio fotografico teorico-pratico con esperti del settore.

Il nuovo workshop, inserito nel progetto Impressioni Mobili, si svolgerà dal 24 al 26 maggio. Il primo giorno il laboratorio sarà ospite dei locali del Sistema bibliotecario lametino, via Giosuè Carducci, a partire dalle 16.30. Il 25 maggio invece l'appuntamento sarà alle ore 9.00 davanti al Chiostro Caffè Letterario, Piazzetta San Domenico, Lamezia Terme. Sempre nei locali del Chiostro Caffé Letterario si svolgerà la giornata conclusiva del 26 maggio a partire dalle 9.00.

Il terzo appuntamento

Ospite del terzo laboratorio sarà la fotografa Daniela Sidari i cui interventi saranno riuniti sotto il titolo "Raccontare per immagini: ideazione e realizzazione di un portfolio". Il programma verrà equamente diviso tra analisi teorica in aula e lavoro pratico sul campo in luoghi di interesse storico-culturale.

La docente Sidari è fotografa e architetto, tant'è che il suo interesse si rivolge in particolare alle tecniche fotografiche mirate alla rappresentazione dello spazio e dell'architettura. Il laboratorio si focalizzerà sulla costruzione di un Portfolio fotografico mettendo a fuoco la presentazione multimediale a partire dalla definizione coniata dalla FIAF. Saranno pertanto introdotti i concetti teorici di base: il cosa, il come, il perché si fotografa, le idee centrali, le tematiche.Si concluderà poi verificando visivamente i differenti metodi ed approcci in numerosi lavori a Portfolio di fotografi e fotoamatori.

Modalità di iscrizione

Il numero di posti è limitato a 15 unità. Il workshop ha un costo di 10 euro ed è riservato ai soci di 35 Millimetri Associazione Artistica e Culturale. È possibile iscriversi all'associazione in qualsiasi momento.

Tutti i contatti, le informazioni e il programma dettagliato del workshop possono essere reperiti suwww.associazione35mm.it.

Daniela Sidari

La docente del terzo laboratorio fotografico Obiettivo Piana è Daniela Sidari, architetto e fotografa.

Sidari ha collaborato all'attività didattica nelle discipline del disegno presso la Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria dal 2003 al 2013. Da 2006 è inoltre PhD in "Rilievo e rappresentazione dell'architettura mediterranea" e tra il 2006 e il 2013 è stata docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria per l'insegnamento CAD. È membro della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) dal 2005, iniziando a collaborare dall'anno successivo col Dipartimento Attività Culturali (DAC) della FIAF, ne è divenuta docente a pieno titolo nel 2009 e attualmente è docente FIAF del Dipartimento Didattica.

Svolge attività di critica fotografica e tiene seminari di formazione ed attività di lettura/giuria delle immagini singole ed a portfolio.

Nel 2014 la FIAF ha insignito Daniela Sidari dell'onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) per meriti organizzativo/didattici. Collabora con la rivista Fotoit da 2008, mentre dal 2011 è relatore di Photo ARCHITETTI, l'unico evento in Italia dedicato esclusivamente alla teoria e tecnica fotografica e alla post-produzione digitale in architettura e design, divenendo poi dal 2014 responsabile didattico Photo ARCHITETTI e curatrice del relativo blog.

La sua vasta esperienza in campo fotografico è principalmente focalizzata sullo sviluppo delle tecniche volte alla rappresentazione dello spazio e dell'architettura. I suoi lavori hanno preso parte a mostre personali e collettive e sono stati altresì pubblicati su libri e riviste del settore.

Obiettivo Piena e Impressioni Mobili

I workshop di Obiettivo Piana sono parte integrante di Impressioni Mobili, il progetto di Open Space – Associazione Culturale tra i vincitori nell'ambito del Bando eventi culturali 2018 della Regione Calabria. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali Bando Eventi 2018 Azione 1 Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali - Tipologia 1.3 Eventi Innovativi - Fondi PAC 2014-2020.