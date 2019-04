Catanzaro, Rotundo: “Il vento fa crollare la copertura della pensilina dei bus in Via Fares”

"E' stato quasi certamente il forte vento a fare staccare una porzione di copertura alla pensilina degli autobus di Via Fares, che già nei giorni scorsi aveva subito altri danni.

E' successo nel pomeriggio di oggi.

La copertura è precipitata sull'asfalto.

Per fortuna in quel momento nessuno stava aspettando i bus, altrimenti si sarebbe per forza fatto molto male.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recintare l'area e a contattare immediatamente i vertici della società partecipata del Comune di Catanzaro, affinché provvedano con celerità a smontare la pensilina e a porre tutte le le operazioni di messa in sicurezza.

Messa in sicurezza che, però, è solo il primo passo.

Occorrerà ora riparare o sostituire la pensilina, predisponendo a questo punto un controllo generale su tutte quelle presenti sul territorio che sono per la maggior parte in pessime". Lo afferma il consigliere comunale di Catanzaro, Cristina Rotundo.