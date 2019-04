Furto al cantiere dell’Ente Fiera di Catanzaro, Abramo: “Amministrazione comunale vicina ai giovani imprenditori colpiti”

Negli scorsi giorni ignoti hanno compiuto un furto nell'area dell'Ente Fiera di Catanzaro, danneggiando anche le telecamere.

"Il furto al cantiere dell'Ente fiera ha colpito i giovani imprenditori al lavoro, con la loro impresa, per la realizzazione di un'infrastruttura strategica per l'intera città di Catanzaro", ha commentato il sindaco, Sergio Abramo.

"Non è la prima volta che si verificano furti nei cantieri pubblici o privati, né purtroppo è la prima volta che sento il dovere di esprimere pubblicamente la solidarietà dell'amministrazione alle aziende che subiscono danni del genere", ha aggiunto il primo cittadino, "e a maggior ragione mi preme sottolineare come un episodio così increscioso non debba demoralizzare i due giovani responsabili delle imprese appaltatrici, dei quali posso comprendere gli sforzi finalizzati a mandare avanti e a concretizzare un'opera così importante qual è l'ente fiera nell'area Magna Graecia".

"Sono fiducioso nel lavoro degli inquirenti – ha proseguito Abramo -, che avrebbero comunque acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza, attivo prima che le telecamere fossero distrutte dai malviventi, e quindi non ho dubbi che gli autori verranno rintracciati e perseguiti. Non so se si sia trattato di un'intimidazione o di un furto senza ulteriori significati, ma al di là di questo esorto i due imprenditori, così come tutti gli altri che in questo periodo sono stati costretti a subire furti o danneggiamenti ai propri cantieri, ad andare avanti con la testa alta: l'amministrazione e le Istituzioni tutte sono al loro fianco".