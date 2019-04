Catanzaro, riparate infiltrazioni d’acqua alla scuola elementare di località Barone

I tecnici della Catanzaro Servizi hanno ultimato alcuni interventi alla scuola elementare di località Barone con la riparazione delle infiltrazioni d'acqua che avevano provocato dei disagi all'interno della struttura. Lo rendono noto i presidenti delle commissioni lavori pubblici e patrimonio, Luigi Levato e Antonio Mirarchi, evidenziando che i lavori sono stati effettuati a seguito delle relative segnalazioni e richieste inviate nei giorni scorsi nell'ambito delle attività di manutenzione degli edifici scolastici di competenza comunale.

"Ringraziamo il Presidente della Catanzaro Servizi Vitaliano Marino - commentano i consiglieri - per aver recepito la nostra istanza dando seguito alla rassicurazione che, dopo le festività pasquali, i tecnici sarebbero intervenuti nella scuola per riparare le perdite d'acqua. Su sollecitazione del dirigente scolastico, valuteremo, inoltre, la possibilità di far effettuare ulteriori lavori sull'edificio al fine di ricavare nuovi spazi per ospitare in maniera adeguata e confortevole gli studenti della scuola elementare di Barone il cui numero si è incrementato nell'ultimo anno".