Taverna (Cz), Rifondazione Comunista celebra il Primo Maggio

La sezione locale di Rifondazione Comunista a Taverna organizza, come accade ormai da decenni, il comizio del Primo Maggio.

"Prima della tradizionale scampagnata, Piazza Poerio sarà allestita con le bandiere rosse in occasione della Festa dei Lavoratori, alla quale parteciperà Eleonora Forenza, eurodeputata uscente di Rifondazione Comunista, eletta nel 2014 con L'Altra Europa con Tsipras, e candidata capolista al Sud con "La Sinistra" alle prossime elezioni europee del 26 maggio. Eleonora Forenza ha portato avanti in questi 5 anni, tra Bruxelles e Strasburgo, le lotte e le vertenze del Sud Italia, duramente colpito dalla crisi e dalle politiche di austerità imposte dall'UE. Per un'altra Europa bisogna ripartire dal Sud, in cui sono nate negli ultimi anni realtà che lottano per i diritti sociali e civili, per la giustizia sociale e ambientale. Temi principali, quindi, saranno il lavoro e quella nuova questione meridionale che è diventata sempre più una questione europea. Questi sono punti ampiamente presenti nel programma della lista "La Sinistra" che correrà alle prossime elezioni europee. Una lista unitaria, che va da Rifondazione Comunista a Sinistra Italiana, alternativa sia al governo gialloverde che alle politiche neoliberiste e antipopolari della Commissione Europee, sostenute anche dai partiti di centrodestra e centrosinistra. Una sinistra che si batte per la ricostruzione dello stato sociale e dei diritti di chi lavora e per contrastare razzismo e fascismo. Alla barbarie di un ministro che passa le giornate a diffondere odio, contrapponiamo un'altra Europa democratica e sociale".