Domani a Lamezia Terme (Cz) assemblea regionale di presentazione della campagna IlSudConta.org

Domani dalle ore 15 a Lamezia Terme presso il Civico Trame, in Via degli Oleandri n.5, si svolgerà un'assemblea pubblica regionale per presentare la campagna Il Sud conta contro il regionalismo differenziato.

La campagna "Il Sud conta" è nata poco tempo fa ma è già riuscita a promuovere significative iniziative di protesta, come il 15 febbraio quando a Montecitorio era prevista la firma dell'accordo sul regionalismo differenziato tra il Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

"Questa "secessione dei ricchi", perché stiamo parlando di tre regioni che da sole raggiungono il 40 % del PIL dell'intero paese, è frutto di un percorso che vede tutto l'arco parlamentare coinvolto e complice. Nell'eventualità della ratifica di questo provvedimento, queste regioni potranno trattenere la gran parte del ricavato fiscale, rompendo con il dettato costituzionale che impone una equa distribuzione delle risorse tra i territori e pari dignità e diritti per tutti i cittadini, indipendentemente dalla collocazione geografica.

Siamo di fronte al rischio di stravolgere il volto di un paese, l'Italia, dove già insistono profonde differenze tra il nord e il sud, tra aree ricche e aree più marginalizzate, incapace di affrontare una questione meridionale mai sopita. Un paese che vedrà ancor di più messa in discussione ogni forma di equità e di uguale dotazione dei servizi, soprattutto per settori vitali come ambiente, sanità e scuola.

È necessario perciò sviluppare la più ampia mobilitazione contro questo progetto di Autonomia differenziata, sostenendo nella nostra regione la nascita di Comitati territoriali e di iniziative di sensibilizzazione su un tema di cui ancora, purtroppo, si sa troppo poco".