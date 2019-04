Catanzaro, il 30 aprile al Marca la chiusura della mostra “Forme nel tempo” di Cesare Berlingeri

Martedì 30 aprile in occasione della chiusura della mostra "Forme nel tempo" di Cesare Berlingeri, si terrà un incontro al MARCA per celebrare uno degli artisti calabresi più noti nel panorama delle arti visive nazionali e internazionali. Inaugurata lo scorso 7 febbraio la retrospettiva curata da Maurizio Vanni e organizzata dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in collaborazione con l'Associazione Spirale d'idee e l'Archivio Cesare Berlingeri, ha voluto ripercorrere, attraverso la presentazione di cinquanta opere, alcune create per l'occasione, la storia dell'artista dagli anni Ottanta ai giorni nostri coinvolgendo i tre piani del Museo. La mostra sarà documentata da una prestigiosa pubblicazione edita da Prearo Editore, con i contributi del curatore Maurizio Vanni e gli scritti critici di Domenico Piraina e Teodolinda Coltellaro . Interverranno all'incontro che si terrà nella suggestiva sala Panoramica del Museo, Rocco Guglielmo direttore artistico del Museo, l'artista e il critico d'arte Teodolinda Coltellaro.

Dettagli Creato Venerdì, 26 Aprile 2019 16:04