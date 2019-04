Catanzaro: concluso ciclo di incontri dedicato alle imprese nell'ambito del PLL Marco Polo

Si è concluso alla Biblioteca De Nobili il programma di workshop dedicato alle imprese organizzato dall'assessorato alle Attività economiche nell'ambito del Piano Locale per il Lavoro "Marco Polo" di cui il Comune di Catanzaro è ente capofila. Nel corso dell'ultimo incontro sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ad aziende, professionisti e giovani laureati che hanno avuto modo di conoscere le opportunità offerte dagli strumenti di finanza agevolata, con particolare riferimento alle misure Resto al Sud e Industria 4.0. "Le giornate di studio – ha detto l'assessore Alessio Sculco – hanno anche consentito di esaminare in modo dettagliato il bando voucher digitali Industria 4.0, pubblicato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, che prevede lo stanziamento di 120 mila euro per la concessione di contributi per l'introduzione di tecnologie di innovazione digitale. E' stato dedicato anche un focus specifico sui nuovi obblighi organizzativi e di segnalazione delle imprese. L'attività di sensibilizzazione e animazione territoriale portata avanti dall'amministrazione comunale prosegue, dunque, nell'ambito del percorso dei Piani locali per il lavoro finanziati dalla Regione Calabria e giunto alla seconda fase che vede la selezione di aziende e datori di lavoro beneficiari di una dote occupazionale fino a 20mila euro. Siamo riusciti, quindi, a concludere questo secondo ciclo di incontri in modalità workshop replicando l'esperienza positiva dello scorso anno incentrata sul marketing e offrendo nuove occasioni di formazione e studio sulle tematiche inerenti al mondo delle imprese".

Giovedì, 25 Aprile 2019