Catanzaro, rimane chiuso al pubblico il Parco dei Folletti vandalizzato nei giorni scorsi. Al via domattina i lavori per la messa in sicurezza

Il "parco dei folletti" presente nel Parco della Biodiversità, vandalizzato nei giorni scorsi, rimarrà inaccessibile ai bambini nella giornata di oggi, giovedì 25 aprile. A partire dalla mattinata di domani si procederà all'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza. Lo hanno comunicato il dirigente del settore Patrimonio della Provincia, Gianmarco Plastino, e il presidente del Parco, Michele Traversa, evidenziando l'opportunità che si eviti "di travalicare la segnaletica che ne vieta l'accesso, per non correre il rischio che qualche bambino si faccia male".

"Già a partire da sabato – concludono – ci auguriamo che l'area giochi sia a disposizione dei numerosi bimbi che quotidianamente colorano e rallegrano il nostro bellissimo parco".