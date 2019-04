Al raduno dei Dandy ospite d'onore un Calabrese Doc

Altro successo per il Web Influencer e fashion blogger noto come "Il Marchese", di origini Calabrese, lametine nello specifico, fondatore del cliccatissimo blog "The Italian Gentleman-Il blog del Marchese" (www.ilblogdelmarchese.com). Sarà special guest della manifestazione nazionale Dandydays, ad Arezzo dal 4 al 5 maggio, come esperto di moda maschile di lifestyle. L'eleganza e lo stile sono i suoi tratti distintivi in ogni occasione, dalle kermesse di moda come il Pitti Uomo, agli eventi più mondani ed esclusivi come il Gran Ballo alla Reggia di Venaria.

L'evento dei Dandyday, giunto alla sua terza edizione, conta la partecipazione di oltre 500 persone che per due giorni, in concomitanza con la famosa fiera antiquaria, invaderanno di eleganza le vie del centro. Tanti gli eventi in programma come la cena di gala ed il "Dandy Riders Day", una parata di moto Triumph, classiche, classic special e d'epoca che sosterà nei luoghi più caratteristici. L'iniziativa motociclistica così come la due giorni del raduno dei dandy italiani hanno uno scopo benefico.