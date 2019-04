Partita la prima edizione di "SelliOn Motion Village"

Le arti visive invadono il borgo di Sellia. Con il workshop dedicato ai comics e all'illustrazione a cura di Lucio Parrillo e con l'avvio dei lavori degli artisti che risiederanno nel comune della presila catanzarese guidato dal sindaco Davide Zicchinella fino al 28 di aprile, si è aperta la prima edizione di SelliOn Motion Village il progetto di valorizzazione culturale del borgo ideato dall'associazione Confine Incerto che è risultato tra i vincitori dell'avviso pubblico regionale per il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018.

Il workshop curato da Lucio Parrillo, uno dei pittori/illustratori italiani più quotati e conosciuti a livello internazionale, ospite d'onore della manifestazione, proseguirà nelle giornate di domani e di venerdì durante le quali sarà illustrato ai partecipanti il percorso creativo delle opere dell'artista, dall'approccio manuale agli ultimi ritocchi digitali. Lorenzo Chiricò, Paola Loprete, Claudia Olivadese e Vincenzo Lazzaro, Laura Stancanelli, Ehab Halabi Abo Kher, Stefano Orsetti e Simonluca Spadanuda sono, invece, gli artisti impegnati nella realizzazione di interventi di carattere permanente all'interno e all'esterno dei palazzi storici e dei musei che compongono la rete museale di Sellia (il Museba -Museo dei Bambini, l'Ecomuseo, il Museo del Fumetto e il Museo della Scienza) sotto la curatela della storica dell'arte Linda Verre. Interventi interconnessi (fumetto, motion graphics, live performing, illustrazione e grafica digitale sono le tecniche utilizzate dagli artisti) per dare nuova linfa all'offerta culturale dell'incantevole borgo medievale che si erge alto sul Monte Sellion.

SelliOn Motion Village proseguirà domani con il Trekking urbano a cura dell'associazione Route106 che condurrà i visitatori attraverso le bellezze naturali, museali e archeologiche del borgo dove incontreranno gli artisti nel pieno delle loro attività in un percorso che si concluderà all'interno del "Parco Avventure in Borgo" di Sellia. La programmazione terminerà con la proiezione del film di animazione "Porco Rosso" scritto e diretto da Hayao Miyazaki.