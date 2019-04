L'associazione "Universo Minori" ha donato uova e colombe all'Istituto Penale per i minorenni di Catanzaro

L'associazione "Universo Minori" con la presidente dottoressa Rita Tulelli ha donato per le imminenti feste pasquali delle colombe e delle uova pasquali ai ragazzi ospiti dell' Istituto Penale per i Minorenni Silvio Paternostro. Ha donato anche un pacco alimentare contenente qualsiasi tipo di alimenti compresi le uova pasquali per una famiglia che versa in situazioni economiche difficili.. Il vero significato della Pasqua è che Dio è Risorto per regalare ancora una nuova Primavera al mondo intero.

Dettagli Creato Sabato, 20 Aprile 2019 20:13