Pasqua, sequestrate uova contraffatte e giocattoli a Lamezia Terme (Cz)

Militari della Guardia di finanza di Lamezia Terme hanno sequestrato 15.882 tra uova di Pasqua contraffatte e giocattoli. In particolare, i finanzieri hanno trovato 192 uova da confezionare, 42 uova gia' confezionate e 15.648 giocattoli, peluche, palloni e federe da cuscino da inserire quali sorprese, oltre ad altri giocattoli esposti per la vendita raffiguranti personaggi di fantasia o loghi di squadre di calcio. Il sequestro e' giunto al termine di un controllo effettuato nell'attivita' gestita da un cittadino di nazionalita' cinese. L'uomo e' stato denunciato per contraffazione.

Dettagli Creato Venerdì, 19 Aprile 2019 16:23