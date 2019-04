Catanzaro, la solidarietà dell'ANC "Arruzzo" bussa al reparto di pediatria dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio"

La solidarietà, questa mattina, ha bussato alla porta del reparto di pediatria dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per mano della sezione "Giuseppe Arruzzo" dell'Associazione Nazionale Carabinieri, guidata dal Ten. Maurizio Arabia. Un gruppo di volontari, accompagnato dai consiglieri Mar.AsUPS Vincenzo Trapasso e App. sc. Salvatore Arena, ha donato delle uova di Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto. Un gesto d'altruismo che ha regalato un momento di serenità ai piccoli degenti, ma che ha anche e soprattutto gratificato i soci, portatori del messaggio solidale di tutta l'associazione. Il sorriso e la gioia dei bambini sono stati difatti il dono più bello che i consiglieri e i volontari potessero ricevere.

La sezione catanzarese, in linea con i valori che contrassegnano l'ANC, con spirito di donazione, ha voluto entrare in punta di piedi nel reparto, persuasa dall'importanza di pensare al bene del prossimo. L' "altro" verso cui, infatti, è diretto quotidianamente l'agire del sodalizio. Con tale atto la sezione ANC ha inteso anche trasmettere a tutta la comunità la bellezza di guardare gli altri, i più deboli, con gli occhi dell'accoglienza e della fratellanza, in un contesto storico in cui troppo spesso vige l'individualismo.