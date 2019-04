Soveria Mannelli (Cz), si conclude la seconda edizione della “Banca del Cuore”

Si è conclusa oggi, 16 aprile, con grande successo, la seconda edizione della "Banca del Cuore" organizzata dall'Istituto Socio Sanitario di Soveria Mannelli, facente parte dell'IIS Costanzo di Decollatura, in partenariato con l'I.C. di Serrastretta e l'I.C. Rodari di Soveria Mannelli e con la collaborazione dell' Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, nella persona del dottor Roberto Ceravolo, presidente Regionale ANMCO e direttore Uoc di Cardiologia Utic–Polt all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e il Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli.

Durante la presentazione del progetto, il 15 aprile a Soveria Mannelli presso la Casa delle Idee "Gerardo Marotta", messa a disposizione dal Comune di Soveria Mannelli, il Dirigente Scolastico Antonio Caligiuri, ha sottolineato la valenza fortemente orientativa dell'iniziativa che, oramai, può essere considerata stabilmente inserita nel curricolo dell'Istituto Socio Sanitario nell'ambito dell'A/SL. Standing ovation per l'intervento del Dott. Roberto Ceravolo che ha entusiasmato gli studenti e il pubblico, presente in sala, per le sue capacità di coinvolgimento e la grande di umanità manifestata.

Nel corso dell'iniziativa, sono stati effettuati 71 elettrocardiogrammi dalle due infermiere volontarie del Pronto Soccorso di Soveria Mannelli, Vilma Pascuzzi e Teresa Marotta che, con grande professionalità e generosità, hanno messo a disposizione il loro tempo libero per la realizzazione dell'Iniziativa.

Gli studenti dell'Istituto Socio Sanitario hanno curato l'aspetto organizzativo, gestendo le prenotazioni on-line e curando il front office delle due giornate.