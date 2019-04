Il consiglio comunale di Catanzaro approva tutti i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha approvato tutti i punti inseriti all'ordine del giorno.

Riunitasi in seconda convocazione, l'aula ha iniziato i lavori discutendo la mozione, proposta dal capogruppo di Catanzaro da vivere, Ezio Praticò, che chiede all'Università Magna Graecia di attivare corsi di formazione per insegnanti di sostegno.

Prima dell'approvazione, avvenuta all'unanimità, si è aperto un lungo dibattito concernente anche questioni di natura politica: sono intervenuti i consiglieri Sergio Costanzo, Battaglia, Bosco, Rosario Mancuso, Levato, Filippo Mancuso, Guerriero, Fiorita, Pisano, Ciconte, Riccio, Celia, Merante, il sindaco Abramo, i consiglieri Costa e Praticò.

La delibera relativa all'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'albo comunale delle associazioni sportive è stata relazionata dall'assessore allo sport Domenico Cavallaro. Si è aperto in seguito il dibattito nel quale sono intervenuti i consiglieri Fiorita, Guerriero, Celia, Sergio Costanzo, Bosco, Battaglia, Pisano, Talarico, Ursino e dell'assessore Cavallaro.

Il regolamento è passato con un emendamento (14 sì, tre astensioni), proposto da Fabio Talarico come primo firmatario, che stabilisce l'eliminazione dei commi A e B dell'articolo 3. Sono state pertanto cassate le parti del testo in cui veniva affermato che "l'attività associativa debba essere svolta da almeno 12 mesi"; e che "la costituzione dell'associazione debba essere di almeno 12 mesi". In sede di votazione il documento emendato ha ricevuto 14 voti favorevoli. Via libera a maggioranza anche alle altre pratiche inserite all'ordine del giorno.