A Botricello (Cz) un nuovo circolo di Fratelli d'Italia

E' stato costituito a Botricello un nuovo circolo di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è stata portata avanti da Ilario Pignanelli, giovane botricellese con la passione per la politica e neo responsabile del circolo.

Pignanelli, 35 anni, ha lavorato in stretto contatto con la deputata Wanda Ferro ed ha concluso il primo step di iscrizioni al partito guidato da Giorgia Meloni, che continua così nel suo percorso di crescita e radicamento in tutta la provincia catanzarese. "Vogliamo portare a Botricello una ventata di politica nuova e fresca – ha detto Pignanelli – consapevoli che nella nostra cittadina c'è tanto bisogno dell'impegno concreto e fattivo di una nuova classe dirigente. Abbiamo condiviso sin da subito il progetto di Giorgia Meloni che in Calabria ha la sua massima espressione nella deputata Wanda Ferro. Si tratta di una figura di grande esperienza, che ha sempre dimostrato competenza e passione sia negli impegni di partito che nell'azione amministrativa. Per questo, siamo orgogliosi di poter guidare questo partito verso una presenza sempre più forte nella nostra realtà, consapevoli che l'on. Ferro rappresenti la forza migliore per il futuro della nostra terra".

Secondo il neo responsabile, "il nuovo circolo di Fratelli d'Italia punta ad allargare il proprio raggio di azione attraverso l'inserimento di nuovi iscritti che potranno unirsi al gruppo che ha dato vita a questa importante esperienza, consapevoli che il primo obiettivo sarà quello di tenere unita una coalizione che ha tutte le carte in regola per portare avanti una operazione di riscatto di tutta la Calabria. Un progetto a cui guardiamo con grande attenzione – ha aggiunto Pignanelli – anche rispetto alle prospettive locali. Guardiamo con grande attenzione al contributo diretto di tanti giovani e tante donne che troveranno in noi la volontà di procedere verso una nuova fase della politica locale e regionale. Anche per questo, inizieremo a breve un dialogo con tutte le forze di centrodestra – ha concluso - per portare avanti una sfida che è entusiasmante e che potrà portare ottimi frutti".