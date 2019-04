Catanzaro, traffico: Mirarchi convoca sedute Prima Commissione

Sono state pianificate dal presidente, Antonio Mirarchi, due riunioni della commissione urbanistica, patrimonio, polizia urbana, mobilità e traffico, finalizzate ad affrontare alcune problematiche che riguardano, nello specifico, il tema della mobilità e del traffico nei quartieri Lido e centro storico.

Domani, martedì 16 aprile, alle ore 8:30, l'appuntamento è stato fissato direttamente nella zona marinara per effettuare un sopralluogo in via Torrazzo, procedere con la verifica dei parcheggi nell'area dell'Ente fiera e con quella che concerne la carenza della segnaletica orizzontale e verticale. Saranno presenti anche l'assessore Franco Longo, il dirigente del settore lavori pubblici, Guido Bisceglie e i vigili urbani del settore viabilità coordinati da tenente colonnello Salvatore Furriolo. La seconda convocazione della commissione è stata fissata dal presidente Mirarchi, per mercoledì 17 aprile, alle ore 9, nella stanza del gruppo Catanzaro da vivere, per prendere in esame il nuovo piano di mobilità che interessa corso Mazzini. Sarà presente ai lavori il sindaco Sergio Abramo che illustrerà il progetto, oltre a una delegazione di commercianti del corso. Presenti, inoltre, l'assessore Franco Longo, il dirigente Guido Bisceglie, il tenente colonnello dei vigili urbani, Salvatore Furriolo (nucleo viabilità).