Catanzaro, domani l'evento "Meditiamo Madre Terra"

Meditazione in spiaggia e pulizia del litorale. Si terrà domenica 14 aprile a Catanzaro Lido "MeditiAmo Madre Terra", un'intera giornata per ritrovare la sintonia con se stessi e con la natura. L'incontro prenderà il via alle 11 al lido Valentino beach club, sul lungomare di Giovino (via Gaspare Toraldo). A organizzare è l'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga Italia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni chiamare il 340 3564010.

Il programma partirà con una meditazione per ritrovare l'equilibrio con se stessi e l'ambiente circostante. Si potranno sperimentare alcune tecniche del metodo Sahaja Yoga, partner ufficiale dell'Unesco "Center for Peace", per sciogliere le tensioni interiori e raggiungere assieme uno stato di benessere a livello fisico, mentale ed emozionale. Alle 12 inizierà la pulizia della spiaggia: tutti i partecipanti potranno portare guanti e sacchetti biodegradabili per fare la raccolta differenziata. Alle 14 pranzo collettivo nella pineta di Giovino: ciascuno provvederà al proprio pasto e se vorrà potrà portare qualcosa da condividere con gli altri. Alle 15,30 riprenderanno le attività di pulizia del litorale e della pineta. Alle 18 nuovo raduno al lido Valentino per un pediluvio collettivo a mare: una tecnica universale, nota in oriente e occidente, per scaricare le tensioni interiori immergendo i piedi nell'acqua salata. Per un contatto ancora più diretto con l'ambiente circostante, nella splendida cornice del lungomare di Giovino.

"Sarà un'esperienza per rinforzare il nostro legame con la Madre terra e ritrovare noi stessi - spiegano gli organizzatori - generando così una forza che possa diffondere attorno a noi benessere e leggerezza. La meditazione è uno strumento eccezionale che ci aiuta a riscoprire tutta la bellezza che è in ognuno di noi, rilassandoci e al contempo ricaricandoci, grazie all'attivazione della nostra energia materna che si riconnette in modo spontaneo all'energia della natura, attraverso le tecniche di Sahaja Yoga insegnate da Shri Mataji Nirmala Devi. Domenica saremo in meditazione per vincere il peso dello stress e dei malesseri, e rendere più pulita la spiaggia di Catanzaro Lido, mettendo assieme tutte le persone che desiderano esprimere amore alla nostra città, al nostro mare e alla Madre terra".

L'iniziativa si terrà in contemporanea in diverse città della Penisola, attraverso i volontari dell'associazione Sahaja Yoga Italia. La Calabria ha già ospitato il 21 ottobre scorso "MeditiAmo Catanzaro", open day di musica e meditazione che ha registrato oltre trecento partecipanti.

Sahaja Yoga (dal sanscrito, "yoga spontaneo") è un metodo di meditazione messo a punto nel 1970 da Shri Mataji Nirmala Devi (India 1923 - Italia 2011) e oggi diffuso in oltre centodieci Paesi del mondo. Il metodo Sahaja Yoga, proposto come forma di volontariato in vari ambiti (scuole, aziende, carceri, ospedali, università, ambienti sportivi), è scelto come partner ufficiale dell'Unesco Center For Peace: "Se non c'è pace dentro di noi - si legge nelle motivazioni - come possiamo sostenere la pace globale?". L'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga Italia (www.sahajayoga.it) organizza corsi gratuiti di meditazione in tutta la Penisola. Gli incontri a Catanzaro si svolgono ogni domenica alle 11 alla palestra Minerva in viale Magna Grecia.