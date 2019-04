Camion abbatte viadotto, chiusa statale 106 jonica nel Catanzarese

La strada statale 106 jonica e' temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, all'altezza di Badolato, a causa dell'abbattimento di una trave del viadotto "Gallipari" da parte di un mezzo pesante che trasportava un carico voluminoso consistente in un grosso tubo. I tecnici dell'Anas sono al lavoro per stimare i tempi della riapertura della strada. Il traffico, al momento, e' deviato sulla viabilita' locale, con indicazioni in loco.

AGGIORNAMENTO ORE 17.54 - Il ponte è stato riaperto a senso unico alternato ed è stato istituito il limite di velocità a 30 km/h.