Lamezia Terme (Cz), domenica la rappresentazione sacra “Il tradimento di Giuda”

Domenica 14 aprile, alle ore 18.30, nella Chiesa Matrice di Sambiase- Lamezia Terme, la Passione di Cristo ci parlerà attraverso la messa in scena della rappresentazione sacra "Il tradimento di Giuda", organizzata dalla Parrocchia dei Padri Minimi di San Francesco di Paola.

Durante la festività delle Palme, i fedeli avranno la possibilità di compartecipare della Passione, ripercorrendone i momenti salienti fino alla crocifissione.

Con la caratterizzazione dei costumi di quel tempo, i vari attori e figuranti, non si limiteranno ad interpretare un ruolo, ma parleranno al pubblico con le parole che Cristo rivolse a tutti coloro che scrissero l'ultimo atto della sua vita terrena.

Non dunque una mera rappresentazione come spettacolo celebrativo, ma l'occasione per riflettere e prepararsi alla Settimana Santa, attraverso il silenzio e la preghiera.

La Chiesa Matrice diventerà teatro delle ultime ore di Gesù, da quella cena con i discepoli, durante la quale donò sé stesso, a quell'ultimo anelito in croce con cui salvò l'umanità.

L'invito è quello di partecipare con un cuore predisposto ad accogliere il messaggio salvifico di nostro Signore, senza applausi ma in un clima di comunione, lasciando che quella croce ci contagi di un amore che possa guardare all'altro come parte di sé.