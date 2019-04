Catanzaro, interrotta l’erogazione dell’acqua nel rione De Filippis

Una grossa perdita evidenziatasi sulla condotta idrica all'altezza di via Paolo Orsi ha reso necessaria l'interruzione dell'acqua potabile in tutta l'area di rione De Filippis, a Catanzaro.

Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili, specificando che i lavori di riparazione sono già stati avviati e proseguiranno per diverse ore. Si presume che la normalizzazione del servizio possa avvenire entro la serata di oggi, venerdì 12 aprile.

