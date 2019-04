Caraffa di Catanzaro, i 24 punti del gruppo consiliare ‘Se la ami la cambi’: “Scarsa programmazione da parte dell’amministrazione comunale”

Si è svolta la conferenza stampa convocata dai capigruppo dell'opposizione "Se la ami la cambi" Raffaele Fimiano e "Pensiero Libero" Luigi Ciambrone. Nel corso dell'incontro è stato spiegato il documento di 24 punti voluto dai due capigruppo e distribuito nell'occasione. Fimiano e Ciambrone hanno rimarcato il "no alle scelte nelle stanze chiuse in pochi giorni", il "no secco alle scelte strategiche senza condivisione", "lo stile dell'amministrazione Sciumbata di gestire in sordina e senza partecipazione, pratiche importanti e strategiche come quella della Grassetto, quella dell'uscita dal PSA ed quella dell' approvazione del bilancio".

"Diciamo basta - hanno aggiunto - a questo metodo di Sciumbata di gestire il Comune. Diciamo no ad una conferenza dei capigruppo di "facciata", annunciata ma mai applicata. Diciamo sì ad assemblee ed incontri pubblici per parlare delle scelte sullo sviluppo del paese; sì a consigli comunali aperti per discutere con la cittadinanza; sì al bilancio partecipativo. Un'amministrazione - hanno concluso - nelle scelte denota scarsa linearità, scarsa programmazione, ma soprattutto volontà differenti da parte degli stessi componenti della maggioranza".