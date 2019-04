Catanzaro, modelli 730 in distribuzione a Palazzo de Nobili

"Sono in distribuzione negli uffici anagrafe di Palazzo de Nobili e nelle sedi decentrate di via Molise, a Santa Maria, e in via del Mare, a Lido, i modelli 730 da utilizzare per la dichiarazione dei redditi". Lo ha reso noto il dirigente del settore Servizi demografici, Giuseppe Arnò, precisando che i moduli si possono ritirare tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il lunedì e il mercoledì anche di pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Dettagli Creato Giovedì, 11 Aprile 2019 17:30