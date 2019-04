Catanzaro, l’assessore Longo a Mirarchi: “Non mi sono mai sottratto alle sue richieste”

"Riconosco l'attivismo del consigliere comunale Antonio Mirarchi, che svolge il suo ruolo di amministratore in maniera attenta e puntuale".

Lo ha detto l'assessore ai lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando come "alle richieste del consigliere Mirarchi, anche nella commissione all'urbanistica che lui presiede, non mi sono mai sottratto. Per questo sento l'obbligo di ricordare allo stesso consigliere Mirarchi, che su quella lunga lista di interventi fatta nel suo comunicato, gli uffici comunali sono al lavoro da tempo".

Longo ha aggiunto: "Mi riferisco, per esempio, al raddoppio del sottopasso di via Magellano, qualche mese fa oggetto di un sopralluogo della commissione urbanistica, e sul quale il settore gestione del territorio sta lavorando, insieme a Rfi, per mettere a punto una comune linea d'azione sull'infrastruttura che riguarda i due enti. Ci sono tempi tecnici e procedure da rispettare e seguire nel modo più preciso possibile, non è un'opera che si può fare dalla sera alla mattina".

L'assessore ha poi proseguito: "Quello che Mirarchi definisce "parcheggio" di Piterà, è in realtà un terrapieno realizzato dopo alcuni interventi di contrasto al dissesto idrogeologico che hanno permesso di allargare la sede stradale: l'amministrazione comunale ha richiesto alla Regione l'autorizzazione alla creazione di un parcheggio, ma ha ricevuto risposta negativa. Quanto all'istituto comprensivo Mater Domini – ha detto ancora Longo – è già stato oggetto di diversi lavori in materia di sicurezza e, a breve, avrà di nuovo disponibile la palestra. Gli impianti di pubblica illuminazione di viale Crotone e del quadrivio Nalini saranno risistemati, su input del Comune, entro il fine settimana".

Longo ha concluso: "Non appena le condizioni meteo lo consentiranno verrà impermeabilizzato il tetto della scuola di Barone, mentre è ancora in sospeso il sopralluogo congiunto fra la gestione del territorio e la Polizia locale per la viabilità di via Torrazzo. Sulla considerazione finale del consigliere Mirarchi, con la quale sostiene che ci sia qualcuno che prende in giro le persone, mi piacerebbe capire a cosa riferisce. Di sicuro non può fare una cosa: affermare che sia questa amministrazione a prendere in giro la gente. Detto da lui, sarebbe come mettere in discussione anche se stesso, che è esponente della maggioranza".