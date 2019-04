Il Centro Ascolto Stella del Mare ha organizzato un seminario di Gestalt Coaching a Soverato

Il 6 e il 7 aprile, presso la sede dell' associazione Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro, si è svolto il seminario "Assertività: il segreto per una comunicazione efficace" nel quale sono intervenute la dottoressa Francesca Cuomo (psicologa clinica), inserita nello staff dei professionisti del centro, e la dottoressa Stefania Mandaliti (criminologa forense).

Il 12 aprile, invece, Stella del Mare ha organizzato un altro seminario di Gestalt Coaching dal titolo: "Il potenziale nascosto: diventa ciò che sei", che si svolgerà presso l'Istituto Alberghiero di Soverato (CZ) dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Dopo i saluti del dirigente scolastico, professore Giuseppe Fioresta, interverranno la dottoressa Stefania Mandaliti (pedagogista) e il dottore Francesco Tavernise (mediatore familiare) che parleranno dell'ascolto maieutico con la partecipazione del Life Coach Simona Giorgio (professione ai sensi della legge 4/2013).

Il termine "Maieutica" è un termine filosofico, socratico, che consente alle persone di attivare processi di apprendimento in modo sostenibile. In alcuni casi questi concetti diventano strumenti di educazione per portare fuori le risorse innate dei bambini; il tono di voce, l'espressione fisica della faccia, dei gesti, della postura e del respiro e, dentro la persona fisica, il cervello ed il corpo somatico. Questi processi psicofisiologici cambiano enormemente quando ci sono due persone che dialogano. Da qui anche il concetto di Gestalt cioè una corrente di ricerca psicologica che si sviluppò in America alla fine dell'800; la Gestalt si inserisce all'interno di una prospettiva di tipo fenomenologico secondo il quale è centrale l'esperienza che si verifica in un soggetto nel momento in cui egli esamina un certo fenomeno (sensazioni, immagini ecc. ...).