Catanzaro, il 12 aprile torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la Conferenza dei capigruppo, ha convocato per venerdì 12 aprile, alle ore 9, in prima chiamata, e martedì 16 aprile, alle ore 14:30, in seconda, i lavori dell'aula, che si riunirà come di consueto nella sala consiliare del Palazzo della Provincia.

All'ordine del giorno, dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del presidente, si tratteranno le seguenti delibere:

1. Richiesta attivazione all'Università Magna Graecia di corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno idoneo all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Mozione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Consiglio comunale.

2. Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'albo comunale delle associazioni sportive.

3. Assegnazione area in diritto di superficie comprensorio "C13" , loc. Giovino, per la costruzione del complesso parrocchiale "Santa Teresa di Gesù bambino" - determinazioni e rettifica convenzione.

4. Affidamento all'Azienda sanitaria provinciale (Unità operativa di medicina legale) della gestione dell'obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione di campioni anatomici così come previsto dal dpr 285/90.

Le ultime sei pratiche inserite all'ordine del giorno riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dettagli Creato Martedì, 09 Aprile 2019 16:26