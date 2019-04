L’11 aprile nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro la presentazione del progetto “SelliOn Motion Village”

Si chiama "SelliOn Motion Village" ed il primo progetto in Calabria che unisce le arti visive all'ospitalità degli appartamenti diffusi, volto innovativo del soggiorno turistico.

Il progetto ha come capofila il Comune di Sellia guidato dal sindaco, e consigliere provinciale, Davide Zicchinella, ideato e diretto da Giorgia Boccuzzi ed Emi Bianchi dell'associazione "Confine Incerto" è risultato tra i vincitori dell'avviso pubblico regionale per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018. I particolari delle cinque giornate che si terranno dal 24 al 28 aprile saranno resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà giovedì 11 aprile alle ore 11 nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, alla presenza del sindaco Davide Zicchinella, del responsabile amministrativo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, Salvatore Bullotta, del direttore artistico di "SelliOn Motion Village" Giorgia Boccuzzi (Ass. Confine Incerto), di Laura Trapasso Copywriter e digital ADV, modera il giornalista Bruno Mirante.