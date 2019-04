“Affinchè il gioco rimanga un gioco”: convegno sulla ludopatia a Guardavalle

"Affinchè il gioco rimanga un gioco" è il titolo del convegno che si terrà venerdì 12 aprile 2019 alle ore 17.00 presso il Centro Sociale Anziani a Guardavalle Marina (Cz) in Via Dante.

Al convegno interverranno la Dott.ssa Giulia Audino, Responsabile SerD di Soverato, la Dott.ssa Mariarita Notaro, Dirigente Psicologa SerD di Soverato, Dott.ssa Noemi Vetrano, Psicologa e Collaboratrice presso la "Biblioteca dei Piccoli" del luogo.

Quando si parla di gioco d'azzardo, non si può non parlare dei rischi a esso collegati. La medicina è arrivata a classificare la dipendenza dal gioco come una vera e propria patologia, conosciuta con il nome di ludopatia.

I giocatori morbosi sono coloro che senza rendersi conto dei soldi spesi cercano compulsivamente una nuova chance per rifarsi delle perdite. Le conseguenze relative alla ludopatia sono diverse e tutte importanti come depressione, ansia, peggioramento delle relazioni sociali e lavorative.

Un fenomeno dilagante quello del gioco d'azzardo, una piaga che coinvolge sempre più persone e per questo motivo che il Servizio Sanitario Regionale, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie in sinergia con Asp Cz – Azienza Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con la collaborazione della "Biblioteca dei Piccoli" e il "Centro Anziani Guardavalle" hanno voluto dar vita a questo incontro di sensibilizzazione sul gioco d'azzardo patologico.

L' industria del gioco d'azzardo in Italia è una delle più prosperose dell'economia nazionale. Questo ingente settore smuove ogni anno enormi flussi di denaro.

La zona non è esente da tutto ciò, infatti tanti comuni si sono mossi da un pò di tempo a questa parte per cercare di arginare il fenomeno, disciplinando il gioco d'azzardo nei bar e nelle sale slot. Una vera e propria malattia, che produce un numero sempre più alto di ludopatici. Particolare attenzione va data ai giovani e giovanissimi che si approcciano al gioco d'azzardo

L'incontro, che è pubblico, sarà moderato dalla giornalista Genny Pasquino.