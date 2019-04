Lamezia Terme (Cz), inaugurata in aeroporto libreria di Rubbettino

E' stata inaugurata nell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme la libreria Rubbettino, primo flagship store della casa editrice, con sede a Soveria Mannelli (Catanzaro), in uno spazio diverso da quello dell'azienda. A darne notizia e' un comunicato della stessa casa editrice. "All'interno della libreria sara' possibile - e' detto nel comunicato - trovare tutte le ultime novita' Rubbettino e i classici piu' significativi selezionati da un catalogo che conta oramai piu' di quattro mila titoli. La libreria, la cui gestione e' stata affidata alla storica famiglia di librai e cartolibrai Astorino, si trova nell'area arrivi dell'aeroporto". "C'e' bisogno di dare un'immagine diversa della Calabria - ha sostenuto l'editore Florindo Rubbettino - che troppo spesso oscilla tra un'idea di una regione fatta solo di spiagge incontaminate (e per cio' stesso bisognose di essere colonizzate) e quella nerissima di una regione fatta di criminalita' e malaffare. L'immagine che vogliamo veicolare anche con questo punto vendita, che non a caso e' stato aperto nel primo luogo che un visitatore che arriva in Calabria incontra, ovvero l'aeroporto, e' quella di una regione operosa, fatta di gente che lavora, produce ed e' capace di pensiero critico. Una regione che legge, che scrive, che pubblica, che ambisce, per una volta tanto, a essere punto di osservazione del mondo e non solo oggetto degli sguardi altrui". L'apertura della libreria ha fatto da cornice alla presentazione di un libro su due eccellenze calabresi, il vino e l'olio: la guida dei sommelier Ais "I vini e gli extravergini della Calabria" a cura di Maria Rosaria Romano. Alla presentazione, curata dalla sezione Calabria dell'Associazione Italiana Sommelier ha fatto seguito una degustazione di vini e oli offerti da Cantine Statti, Costantino e Tesori del Sole.

