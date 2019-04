Catanzaro, Rifondazione Comunista dice "no" al Ddl Pillon

"Il cosiddetto DDL Pillon, grazie al rafforzamento di un modello patriarcale di famiglia, altro non è che la riproposizione di un passato profondamente reazionario.

Lo svuotamento dell'istituto del divorzio, l'obbligo della mediazione familiare, gli elevati costi di separazione a carico di chi si separa sono tutti tentativi di ridisegnare il ruolo della donna nella nostra società. Ad essere maggiormente colpite da questo scellerato decreto sarebbero le donne che spesso vivono situazioni precarietà economica di violenza domestica, la cui denuncia viene fortemente scoraggiata". Lo scrive in una nota la Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista Catanzaro.

"Ricordiamo, inoltre, che è quasi sempre la donna che si trova in posizione di svantaggio per via della disparità di salario e del basso tasso di occupazione femminile.

Il decreto legge minaccia chiaramente l'autodeterminazione delle donne, non tenendo conto, tra le altre cose, dei diritti dei minori.

Per questi motivi, il Partito della Rifondazione Comunista della Federazione di Catanzaro ha organizzato un incontro pubblico per discutere ed informare su tutti gli aspetti controversi del ddl Pillon.

Lunedì 8 aprile alle ore 17:00, presso la Sala della Giunta Provinciale di Catanzaro, ne parleremo insieme all'avvocata Rossella Barberio e alla docente Unical Giovanna Vingelli. Il dibattito sarà introdotto da Annarita Coppa, componente del Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista, e coordinato da Angelica Perrone di Rifondazione Comunista".