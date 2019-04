FareperCatanzaro : “Ordinanza Amc in netto ritardo”

"A.M.C. Spa è corsa ai ripari ed ha emesso a Gennaio un'ordinanza con la quale istituisce l'interdizione formale e fattuale dell'area antistante la balaustra della terrazza dell'Ascensore panoramico di Bellavista fermo, come direbbe il buon Brumotti, con le 4 frecce da Natale 2017.

Una disposizione che si è deciso di prendere, perché sarebbero, secondo loro, emerse condizioni di sicurezza alle aree in cui ricade la predetta "balaustra" con il conseguente possibile accesso ed esposizione ai pericoli sia per la pubblica che per la privata incolumità.

Un'ordinanza, che arriva però in netto ritardo, se quanto dichiarato corrisponde al vero, perché potremmo pensare che alla partecipata, per nascondere la polvere sotto il tappeto, non resta che dare la colpa a un fantomatico complotto internazionale degno della famosa agenzia di 007 denominata Spectre, considerato che proprio in quella zona, il "rischio" per l'incolumità delle persone è evidente sin da fine di Ottobre, come evidenzia l'apposizione del divieto di accesso presente ormai da mesi.

Perché questa ordinanza arriva con enorme ritardo rispetto a quando è stato apposto il divieto di accesso?

Di chi sarebbero state le colpe in presenza di qualche disgrazia che per fortuna non si è verificata?

Perché non si è disposto da subito anche la tenuta sorvegliata dei varchi per garantirne l'inviolabilità?

Se ciò non bastasse, c'è un altro aspetto che ci preme sottolineare in questa sede, e che per certi versi rende ancor più surreale la vicenda relativa a questa ordinanza di fatto inesistente.

Ci duole dover riportare in cronaca che la disposizione è stata palesemente ignorata in questi mesi, da turisti e non che, come è possibile osservare dalle tante foto scattate da quel punto e presenti sui social, non hanno dato peso all'ordinanza e si sono recati senza problemi sulla balaustra, ignari del pericolo. Una situazione davvero paradossale, che ci auguriamo venga chiarita quanto prima dall'Ente, che oltre ad emanare provvedimenti, dovrebbe farli anche rispettare mediante l'ausilio del comando vigili". Lo afferma il gruppo consiliare "Fare per Catanzaro".