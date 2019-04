Domani Bonafede a Catanzaro per corso di formazone giornalisti, le precisazioni dell’ordine

"L'Ordine dei Giornalisti della Calabria, ribadendo quanto gia' comunicato e ben evidenziato nella mail inviata ieri agli iscritti, specifica che l'evento previsto per lunedi' 8 aprile a Catanzaro, ed al quale partecipera', tra gli altri illustri relatori, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, e' stato organizzato dal professor Fulvio Gigliotti, docente di Diritto privato all'Umg e Consigliere del Csm, per conto del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Universita' Magna Graecia di Catanzaro". E' quanto si legge in una nota dell'Ordine. "L'Ordine dei Giornalisti della Calabria, cosi' come altri Ordini professionali - prosegue la nota - ha solo chiesto ed ottenuto, in considerazione dell'altissimo livello degli interventi previsti e della grande attualita' degli argomenti che saranno trattati, l'accreditamento dell'evento come corso di formazione per i giornalisti. La precisazione si rende necessaria a causa degli equivoci generati dalla errata titolazione degli articoli pubblicati da alcuni organi d'informazione".

Dettagli Creato Martedì, 02 Aprile 2019 11:48