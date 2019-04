Riparte l'attività del circolo del Partito democratico di Catanzaro Marina. Il direttivo di circolo, dopo aver preso atto delle dimissioni per motivi personali della segretaria Daniela Critelli, ha nominato l'organismo provvisorio che coordinerà le attività politiche fino al prossimo congresso per l'elezione del nuovo segretario. Il coordinamento transitorio sarà composto dalla coordinatrice Maria Primerano, dal vice coordinatore Giuseppe Della Torre e dal tesoriere Francesco Le Grazie. A dare un impulso positivo in questo senso sono stati anche gli importanti risultati raggiunti durante le ultime elezioni primarie che hanno dimostrato come nel quartiere sia viva la voglia di partecipazione da parte di tanti cittadini e simpatizzanti del Partito Democratico che con fiducia rinnovata dall'elezione del nuovo segretario nazionale Nicola Zingaretti vogliono avere un ruolo attivo nel dibattito politico. Per questo motivo il Circolo ha deciso di fa ripartire le proprie attività e consentire un confronto democratico a quanti vorranno dare un contributo attivo alla politica del quartiere. Quest'ultimo da diverso tempo è al centro dell'agenda politica cittadina soprattutto per le opportunità di sviluppo che può esprimere. A riguardo il nuovo organismo di circolo metterà in piedi un programma di iniziative di qualità volte ad affrontare i tanti temi di interesse per il quartiere e per la città oltre a elaborare e offrire una proposta politica chiara sul futuro di alcune aree importanti come quella di Giovino/Bellino, sulla quale a breve sarà organizzata un'iniziativa politica, e nello stesso tempo porsi in modo costruttivo su alcune questioni, sulle quali non dovrebbero pesare i colori politici, ma solo l'interesse della comunità come ad esempio la proposta di realizzare una biblioteca a Lido, fatta da Domenico Vetrò, che rilanciamo e che ci trova decisamente d'accordo.

Dettagli Creato Martedì, 02 Aprile 2019 11:05