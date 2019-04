Trovati resti umani a Gizzeria (Cz): potrebbero essere di 80enne scomparso nel 2016

I resti di un uomo, tra cui il teschio, altre ossa e alcuni brandelli di abbigliamento, sono stati rinvenuti oggi a Gizzeria, nel Catanzarese. La scoperta, riporta l'Agi, e' avvenuta in localita' Iapico e l'allerta e' stata lanciata da un uomo che si trovava nella zona. Secondo i primi riscontri, i resti potrebbero essere quelli di Napoleone Cario, un ottantenne scomparso il 9 marzo 2016 mentre era alla ricerca di asparagi. Cario era uscito qualche ora prima dalla sua abitazione di Falerna e non aveva piu' dato notizie. Per diversi giorni furono effettuate ricerche in diverse zone del territorio, ma l'anziano non venne mai ritrovato.

