Autovettura confiscata consegnata a Comune di Sorbo San Basile (Cz), sciolto per mafia

"Con comunicazione dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, dell'8 marzo scorso e' stata disposta la consegna al Comune di Sorbo San Basile di un'autovettura adeguata alle esigenze del territorio prevalentemente montano da mettere a disposizione dell'Ufficio tecnico, della Polizia locale e, nelle emergenze, del gruppo di volontari della Protezione civile comunale". Così la Commissione straordinaria che attualmente gestisce il Comune di Sorbo San Basile (Cz), dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose deliberato dal governo nel giugno 2017. Nella nota, la Commissione straordinaria inoltre "da' atto all'Ufficio tecnico comunale dell'impegno profuso per il raggiungimento del risultato" e ringrazia l'Agenzia nazionale dei beni confiscati "per la definizione della relativa procedura amministrativa". Il commissariamento del Comune di Sorbo San Basile proseguira' fino al prossimo 26 maggio, data delle prossime elezioni amministrative.

Dettagli Creato Lunedì, 01 Aprile 2019 19:16