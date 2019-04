Catanzaro, l’Aism: “Il 5 Aprile il Laboratorio di Trucco organizzato da #Escila ed Officine Buone”

Il 5 Aprile alle ore 16:00 si terrà il Laboratorio di Trucco organizzato da #Escila ed Officine Buone in collaborazione con Armònia, Accademia Itinerante Make up &Hairstyling, di Marco Manfredi e AISM Catanzaro con la coordinazione del Presidente Angela Gaetano. Il laboratorio ha l'obiettivo- sostiene Vincenzo Ranieri Project Leader di #Escila- di omaggiare un make up completo a tutte le donne con sclerosi multipla che stanno soffrendo di disturbi dell'umore. Un'occasione per condividere una giornata serena e in compagnia presso il centro AISM di Catanzaro.

#Escila è un progetto di Officine Buone (la Onlus fondata dal Presidente Ugo Vivone) ed ideato da Vincenzo Ranieri per mettere in relazione medici ed imprese nella realizzazione di laboratorio creativi da offrire in forma gratuita ai pazienti affetti da Depressione e disturbi dell'umore. Il progetto sperimentare nato a Catanzaro è già al terzo appuntamento dopo i laboratori di Pittura presso Fondanzione Betania Onlus e il laboratorio di Cucina presso il Centro Clinico San Vitaliano.