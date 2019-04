Carlo Bonomi a Catanzaro, Aldo Ferrara accoglie il presidente di AssoLombarda: "Sigleremo accordo per il progetto BancoPass"

«La visita di Carlo Bonomi nella nostra regione è un grande segnale degli ottimi rapporti umani e professionali che da tempo si sono instaurati con AssoLombarda». È quanto sottolinea Aldo Ferrara, presidente di Confindustria Catanzaro e vicepresidente nazionale di Piccola Industria Confindustria alla vigilia della visita a Catanzaro del presidente di AssoLombarda Carlo Bonomi per la presentazione della piattaforma BancoPass per facilitare l'accesso al credito e i rapporti tra imprese e finanziatori.

«La sottoscrizione dell'accordo tra Unindustria Calabria e Assolombarda riguardante il progetto BancoPass è, a mio avviso, la base ottimale per migliorare le relazioni tra le imprese e le banche perché serve a migliorare la comunicazione, a rendere più trasparenti e stimabili i prospetti finanziari e quindi abbatte alcuni dei muri che spesso mettono a rischio la concessione di un credito e quindi l'attività di impresa. È estremamente importante che questo strumento sia condiviso con il tessuto imprenditoriale calabrese che proprio nel miglioramento dei rapporti con il settore bancario ha possibilità di trovare nuova linfa per crescere e svilupparsi».

Carlo Bonomi, accompagnato da Aldo Ferrara, dal Presidente di Unindustria Natale Mazzuca e dai direttori Dario Lamanna e Sarino Branda, prima dell'incontro pubblico che si terrà il prossimo 3 aprile alle ore 11:30 nella sede territoriale di Confindustria Catanzaro, avrà anche l'occasione di visitare l'università "Magna Graecia" di Catanzaro con cui l'associazione degli industriali catanzaresi ha avviato da qualche tempo una convenzione finalizzata a strutturare i rapporti tra formazione degli studenti e inserimento nel mercato del lavoro.