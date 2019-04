Anziani maltrattati in casa di riposo, Calabria (FI): "Basta violenza su indifesi, serve videosorveglianza"

"Maltrattamenti in centro anziani in provincia di Catanzaro: prosegue la serie inaccettabile di violenze sui più deboli proprio in quelle strutture che dovrebbero prendersi cura di loro. È emergenza sociale: nostra proposta su videosorveglianza diventi presto legge dello Stato". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

