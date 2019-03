Catanzaro: ok del MIUR a finanziamento da 6,7 mln per riqualificazione ex scuola Chimirri

Il Miur ha approvato il progetto di riqualificazione dell'ex scuola Chimirri: da parte del ministero è previsto un finanziamento di 6 milioni 700mila euro per la ristrutturazione dell'immobile che l'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo ha concesso in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Umg.

"È un ulteriore passo avanti per il nostro progetto di rivitalizzazione, ripopolamento e rilancio del centro storico del capoluogo", ha detto il sindaco Abramo, "in stretta collaborazione con un'istituzione fondamentale per la nostra città qual è l'Ateneo".

Nell'ex scuola Chimirri verranno create dalla Fondazione Umg nuove residenze universitarie per un totale di poco superiore ai 140 posti letto. "Il percorso sinergico portato avanti dal Comune con la Fondazione è stato un bell'esempio di buona amministrazione", ha aggiunto il primo cittadino ringraziando sia l'ex presidente della Fondazione, Arturo Pujia, che l'attuale numero uno, Valerio Donato: "Abbiamo lavorato alla grande col primo e stiamo continuando a farlo allo stesso modo con l'altro", ha proseguito il sindaco sottolineando le competenze dei due, "sulla base di una progettualità condivisa finalizzata a garantire benefici al territorio".

Esprimendo la propria soddisfazione per il fatto che il progetto della Fondazione abbia ricevuto il massimo punteggio possibile dal Miur, Abramo ha ricordato anche che dalla Regione, sempre per questo progetto, sono stati stanziati tre milioni e mezzo di euro. "Fondi più che sufficienti per riqualificare completamente la Chimirri", ha concluso Abramo annunciando che chiederà alla Fondazione di valutare l'opportunità "di procedere, tramite convenzione, anche alla ristrutturazione della vicina ex scuola Cilea". Edificio, quest'ultimo, che fa già parte dell'accordo approvato dal Consiglio comunale e che dovrà solo essere inserito in un'apposita convenzione.