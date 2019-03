Incontro all’Uniter di Lamezia Terme sull’Educazione finanziaria con la Banca d’Italia

L'Università della Terza Età di Lamezia Terme, presieduta da Italo Leone, ha organizzato un incontro con la Banca d'Italia sul tema "Il ruolo della Banca d'Italia nella tutela della clientela bancaria e finanziaria" allo scopo di promuovere la sensibilizzazione sull' educazione finanziaria e fornire in merito conoscenze di base e strumenti idonei che consentano una maggiore familiarizzazione con prodotti e regole talvolta di difficile comprensione specie nella complessità del contesto attuale. L'incontro è previsto per mercoledì 3 aprile alle ore 17.00, presso la sede operativa dell'associazione di via Misiani 4bis. In verità la Banca d'Italia, ormai da anni, si impegna nella promozione dell'educazione finanziaria tanto che dal 2007 promuove incontri formativi per docenti e per centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia avendo stipulato un accordo con il Miur, il cosiddetto Memorandum d'Intesa. L'incontro nasce dalla necessità della Banca d'Italia di porre la sua attenzione anche agli adulti che spesso nella vita quotidiana devono operare scelte difficili come ad esempio l'acquisto di una casa o fornire uno strumento di pagamento ai propri figli che studiano fuori sede o investire i loro risparmi o integrare le loro pensioni. In questa direzione la Banca d'Italia sta facendo enormi passi avanti, grazie anche alla costituzione del "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria" di cui la Banca fa parte (articolo 24 bis del decreto –legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"). Nell'incontro programmato la dottoressa Marisa Mascaro, consigliera di Direzione Banca d'Italia-Filiale di Catanzaro, relazionerà su "La tutela della clientela bancaria e finanziaria. Il ruolo dell'Educazione finanziaria" mentre il dottor Giuseppe Fichi, Divisione Vigilanza- Banca d'Italia-Filiale di Catanzaro, affronterà il tema "L'Arbitro bancario e finanziario: come e quando presentare un ricorso; perché conviene. Analisi di alcune decisioni dell'ABF". Seguirà un dibattito con il pubblico presente.

